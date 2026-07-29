Filenin Efeleri'nden çeyrek finalde veda
29.07.2026 12:16
Son Güncelleme: 29.07.2026 12:20
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Çin'in Ningbo kentinde oynanan mücadele, TSİ 10.00'da başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı. Maçtan 3-0 yenik ayrılan Filenin Efeleri turnuvadan elendi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı turnuvada aldığı 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti.
TÜRKİYE-SLOVENYA: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Üçüncü set sonucu: Türkiye 39-37 Slovenya
İkinci set sonucu: Türkiye 33-35 Slovenya
İlk set sonucu: Türkiye 21-25 Slovenya