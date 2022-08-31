Filenin Efeleri'nden tarihi başarı

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi.



Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

