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Filenin Efeleri'nden tarihi başarı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 18:20

Filenin Efeleri'nden tarihi başarı

FIVB 'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

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