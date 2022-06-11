Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubundaki son maçında Slovakya’yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4’te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 3'üncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi. Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu

Haberler - DHA 11.06.2022 - 23:08 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 23:10

Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan

Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

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