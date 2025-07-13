Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.



Ay-Yıldızlılar'ın kadrosu şöyle:



Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya



Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler



Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit



Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer



Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu



Millilerin maç programı şu şekilde:



16 Temmuz Çarşamba

09.30 Türkiye - ABD



17 Temmuz Perşembe

09.30 Türkiye - Almanya



19 Temmuz Cumartesi

09.30 Türkiye - Brezilya



20 Temmuz Pazar

05.00 Türkiye - Arjantin