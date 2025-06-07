Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.



Milli takım kadrosunda yer alan isimler ve ay-yıldızlıların maç programı şöyle:



Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin



Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler



Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija



Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer



Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı da şu şekilde:



11 Haziran Çarşamba:



TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye



13 Haziran Cuma:



TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye



14 Haziran Cumartesi:



TSİ 14.00 Türkiye-Polonya



15 Haziran Pazar:



TSİ 10.00 Çin-Türkiye