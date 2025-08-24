NTV.COM.TR

Filenin Sultanları, 2'de 2 peşinde: Rakip Bulgaristan

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.

Filenin Sultanları, 2'de 2 peşinde: Rakip Bulgaristan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan'la mücadele edecek.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi:

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Türkiye
  • Fıvb Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...