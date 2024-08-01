Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Filenin Sultanları Paris'te yine tarih yazdı...



Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1.set: 21 - 25

2. set: 25 - 18

3. set: 25 - 22

4. set: 25 - 15



SON MAÇ İTALYA'YLA



C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.



ZEHRA GÜNEŞ KADRODA



Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.



Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.