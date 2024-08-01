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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

SON DAKİKA HABERİ: Paris 2024 C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-15 kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Milliler, çeyrek finale çıktı.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
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Filenin Sultanları Paris'te yine tarih yazdı...

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1.set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15

SON MAÇ İTALYA'YLA

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.

ZEHRA GÜNEŞ KADRODA

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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