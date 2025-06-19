Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!

İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’da saha kenarında takip etti.



Karşılaşmanın ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.



2’nci sete 5-0’lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25



A Milliler 3’üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.



Takım, bugün saat 19.30’da Kanada ile karşılaşacak.