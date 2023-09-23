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Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak Olimpiyat biletini kaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak Olimpiyat biletini kaptı

Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

Japonya ilk seti 25-22 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. Filenin Sultanları ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

PARİS BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla birlikte 18 puanla liderliğe oturan Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

SON MAÇ BELÇİKA

A Milli Kadın Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Olimpiyat öncesi bu maçı kazanarak grubu namağlup lider tamamlamayı hedefliyor.

Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak Olimpiyat biletini kaptı - 1

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