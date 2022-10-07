Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki üçüncü maçında rakibi ABD.
Filenin Sultanları, ilk seti 25-22'lik skorla ABD'ye verdi.
İkinci sete hızlı başlayan Milli Takım, durumu 25-21'lik skorla beraberliğe yükseltti.
F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibi 3-0 mağlup etmişti.
Kanada'yı set vermeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu ise şu şekilde:
"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."
F GRUBU MAÇ PROGRAMI
7 Ekim Cuma
16.00 Sırbistan - Tayland
18.30 ABD - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Almanya
21.30 Polonya - Kanada
8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya