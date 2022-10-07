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Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda grup lideri olarak son 16'ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya.

Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki üçüncü maçında rakibi ABD.

Filenin Sultanları, ilk seti 25-22'lik skorla ABD'ye verdi.

İkinci sete hızlı başlayan Milli Takım, durumu 25-21'lik skorla beraberliğe yükseltti.

F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibi 3-0 mağlup etmişti.

Kanada'yı set vermeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu ise şu şekilde:

"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."

F GRUBU MAÇ PROGRAMI

7 Ekim Cuma

16.00 Sırbistan - Tayland

18.30 ABD - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Almanya

21.30 Polonya - Kanada

8 Ekim Cumartesi

16.00 ABD - Tayland

18.30 Sırbistan - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Kanada

21.30 Polonya - Almanya

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