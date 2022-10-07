Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 yenildi

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda grup lideri olarak son 16'ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı.



İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.



Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı.



Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.



Milli Takım, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.﻿​

F GRUBU MAÇ PROGRAMI



8 Ekim Cumartesi



16.00 ABD - Tayland



18.30 Sırbistan - Türkiye



20.00 Dominik Cum. - Kanada



21.30 Polonya - Almanya