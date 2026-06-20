Filenin Sultanları, Almanya karşısında
20.06.2026 15:00
Filenin Sultanları, Millet Ligi'nde mücadele ediyor.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkacak. Milliler, Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkacak. Milliler, Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak.
Turnuvanın ikinci haftasını oluşturan Ankara etabında 2 maçta mücadele eden Filenin Sultanları,, Belçika ve Fransa'yı set vermeden yendi.
Milliler, iyi gidişatı Almanya karşısında da sürdürerek toplam galibiyet sayısını 5'e yükseltmeye çalışacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
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