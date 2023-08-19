NTV.COM.TR’ye geri dön

'Filenin Sultanları' Almanya'da Azerbaycan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında yarın Azerbaycan ile karşılaşacak.

'Filenin Sultanları' Almanya'da Azerbaycan ile karşılaşacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

A Milli Kadın Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında yarın Azerbaycan ile karşılaşacak.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.

Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:

21 Ağustos Pazartesi:
18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...