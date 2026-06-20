Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-2 yendi

Filenin Sultanları , Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıktı.



Müsabakaya iyi başlayan Almanya , ay-yıldızlı takımın özellikle servislerdeki hatası sonucu 12-8 öne geçti. Almanya, kontrolü elinde bulunduğu seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vargas'ın etkili servisleriyle 6-3 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine mola aldırdı. Milli takım, bloktaki sayıları ve orta alanda yaptığı hücumlarla farkı 6'ya çıkardı: 14-8. Weske, Alsmeier ve Cekulaev'in etkili mücadelesiyle toparlanan Almanya, skoru 19-19 olarak eşitledi. Çekişmeli şekilde devam eden seti 26-24 kazanan Almanya 2-0 öne geçmeyi başardı.

Müsabakada üçüncü setin ilk bölümü de karşılıklı sayılara sahne olurken son bölümde İlkin Aydın'ın sayılarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçta dördüncü sette de takımlar karşılıklı sayılar üretirken Almanya, Cekulaev ile 15-14 öne geçti. Daha sonra rakibinin yaptığı hataları Vargas ve İlkin Aydın'ın performansıyla iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, seti 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha iyi bir mücadele sergilediği son seti 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye , ligde 5. galibiyetini elde etti. Almanya ise 5. kez mağlup oldu.

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)