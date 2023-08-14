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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası için Almanya'da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti. Filenin Sultanları C grubu ilk karşılaşmasına 18 Ağustos Cuma günü İsveç karşısında çıkacak.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası için Almanya'da

A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki C Grubu maçları için Almanya'ya gitti.

Teknik heyet, oyuncular ve idarecilerden oluşan milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla grup aşaması maçlarını yapacağı Düsseldorf'a hareket etti.

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

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