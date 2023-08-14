Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası için Almanya'da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki C Grubu maçları için Almanya'ya gitti.



Teknik heyet, oyuncular ve idarecilerden oluşan milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla grup aşaması maçlarını yapacağı Düsseldorf'a hareket etti.



Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.



"Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.



🇹🇷 FileninSultanları’nın Avrupa Şampiyonası heyecanına sayılı günler kaldı! 🔥



İşte Milli Takımımızın Almanya’nın Düsseldorf şehrinde mücadele edeceği grup etabı maç programı! 👀 pic.twitter.com/ZhlzLClAZL — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) August 14, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin