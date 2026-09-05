Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
05.09.2026 16:02
Son Güncelleme: 05.09.2026 17:38
Türkiye'nin hedefi şampiyonluk
Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-0'la geçerek Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile mücadele etti.
Maçta tüm setleri kazanan Türkiye maçı 3-0 bitirdi ve adını finale yazdırdı.
Türkiye, Polonya-İtalya maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.
- SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 20
2. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 19
3. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 20
Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.
YARI FİNAL YOLU
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.
Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Oyuncuların sevinci.