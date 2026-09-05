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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

05.09.2026 16:02

Son Güncelleme: 05.09.2026 17:38

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Anadolu Ajansı

Türkiye'nin hedefi şampiyonluk

NTV - Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-0'la geçerek Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile mücadele etti.

 

Maçta tüm setleri kazanan Türkiye maçı 3-0 bitirdi ve adını finale yazdırdı.

 

Türkiye, Polonya-İtalya maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

 

  1. SET SONUCU

    Türkiye: 25
    Sırbistan: 20

 

2. SET SONUCU

 

Türkiye: 25

Sırbistan: 19

 

3. SET SONUCU

 

Türkiye: 25

Sırbistan: 20

 

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

 

YARI FİNAL YOLU

 

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

 

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Anadolu Ajansı

Oyuncuların sevinci.