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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

03.09.2026 19:06

Son Güncelleme: 03.09.2026 21:33

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek yarı finale yükseldi.

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, millilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı.

 

RAKİP SIRBİSTAN

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

 

SETLER

 

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA

İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ALMANYA

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 ALMANYA

21:17
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Anadolu Ajansı
20:41
MİLLİLER YENİDEN ÖNDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-18 üstün tamamladı ve setlerde 2-1 öne geçti.
Anadolu Ajansı
20:10
ALMANYA SETLERİ EŞİTLEDİ
Almanya, ikinci setten 25-22'lik üstünlükle ayrıldı ve durumu 1-1'e getirdi.
Anadolu Ajansı
19:35
İLK SET TÜRKİYE'NİN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setten 25-19'lik üstünlükle ayrıldı.
Anadolu Ajansı
19:10
VARGAS, ALMANYA'YA MOLA ALDIRDI
Melissa Vargas'ın üst üste sayılarının ardından skor 5-1'e geldi ve Almanya mola aldı.
Anadolu Ajansı
19:00
MAÇ BAŞLADI
Türkiye-Almanya müsabakası başladı.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

 

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

 

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

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