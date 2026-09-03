Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
03.09.2026 19:06
Son Güncelleme: 03.09.2026 21:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevinci.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek yarı finale yükseldi.
Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, millilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı.
RAKİP SIRBİSTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
SETLER
İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 ALMANYA
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.