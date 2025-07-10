Filenin Sultanları, Çekya'yla karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında yarın Çekya'yla karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Çekya'yla karşılaşacak.
Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak.
Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.
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