Filenin Sultanları, Çekya'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Çekya'yla karşılaşacak.



Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak.



Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.



Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.



KADRO



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazı: Melissa Vargas



Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek



Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal



Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.