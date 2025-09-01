NTV.COM.TR

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

A Milli Kadın Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında 'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 3 Eylül Çarşamba günü ABD ile karşılaşacak. Müsabakanın saati daha sonra açıklanacak.

