Filenin Sultanları çeyrek finalde
01.09.2026 19:35
Son Güncelleme: 01.09.2026 20:53
Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenleniyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Bu skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.
İlk set sonucu
Türkiye: 25
Azerbaycan: 14
İkinci set sonucu
Türkiye: 25
Azerbaycan: 16
Üçüncü set sonucu
Türkiye: 25
Azerbaycan: 23
Türkiye'nin hedefi şampiyonluk.