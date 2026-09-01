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Filenin Sultanları çeyrek finalde

01.09.2026 19:35

Son Güncelleme: 01.09.2026 20:53

Filenin Sultanları çeyrek finalde
Anadolu Ajansı

Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenleniyor.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

 

Filenin Sultanları maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı. 

 

Bu skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. 

 

İlk set sonucu

 

Türkiye: 25

Azerbaycan: 14

 

İkinci set sonucu

 

Türkiye: 25

Azerbaycan: 16

 

Üçüncü set sonucu

 

Türkiye: 25

Azerbaycan: 23

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin hedefi şampiyonluk.