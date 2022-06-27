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Filenin Sultanları, Cezayir'e set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Haberler - İHA 27.06.2022 - 09:20

Filenin Sultanları, Cezayir'e set vermedi

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Filenin Sultanları, 19. Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi 'i 3-0 yendi.

Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle geçerek oyunlara galibiyetle başladı. Millilerde Tutku Burcu 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yaprak 8, Ayçin 7, Yasemin, İlkin ve Derya 6, Emine 4, Buse 2, Ezgi ve Aslıhan 1’er sayıyla katkı sağladı.

Öte yandan karşılaşmayı T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da izledi. Göktaş, karşılaşma sonunda A Milli Kadın Takımı'nı dolayı tebrik etti.

Milliler, Akdeniz Oyunları’ndaki ikinci maçında bugün TSİ 20.00’de İtalya ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

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