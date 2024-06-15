Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) Hong Kong etabındaki 3’üncü maçında Çin'e 21-25, 17-25, 25-21, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda 31 sayı üreten Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde çıktığı 11’inci maçında 3’üncü mağlubiyetini aldı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3’üncü haftanın son maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ile karşı karşıya gelecek.