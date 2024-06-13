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Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti karşısında geriden gelerek kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik skorla mağlup etti.

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti karşısında geriden gelerek kazandı

Filenin Sultanları, geriden gelerek kazandı. 

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini aldı.

Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Hong Kong Kolezyum

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç)

Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25

Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti karşısında geriden gelerek kazandı - 1
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