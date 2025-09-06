NTV.COM.TR

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda sahada: Hedef final, rakip Japonya!

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale kalan Filenin Sultanları, final için sahaya çıkıyor.

A Milli Kadın Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 11.30'da başlayacak.

Finale kalması durumunda millilerin rakibi İtalya ya da Brezilya olacak. İtalya-Brezilya mücadelesi 15.30'da oynanacak.

Japonya'yı Türk başantrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor. 

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

Filenin Sultanları, ABD'yi 3-1'le geçerek yarı finale kalmıştı.

GEÇMİŞ BAŞARILAR

Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

