Filenin Sultanları final için sahada

Filenin Sultanları, final için sahaya çıkıyor.



Yarı finale namağlup yükselen Ay Yıldızlılar, son Avrupa şampiyonu İtalya ile saat 18.00'da Brüksel'de karşılaşacak.



Sultanların genel menajer Pelin Çelik, rakibin güçlü kadrosuna rağmen kazananın sahada belli olacağını söyledi.



Yarı final öncesinde İtalya turnuvada henüz set kaybetmezken, Türkiye de rakiplerine sadece 2 set şansı verdi.



Çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, üst üste beşinci kez yarı final mücadelesi verecek.

2 KEZ FİNAL



Bugüne kadar 2 kez final oynayan Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda henüz zirveye çıkamadı.



Türkiye-İtalya yarı finalini kazanan taraf, pazar günü oynanacak finalde Sırbistan-Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.