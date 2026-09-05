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Filenin Sultanları final için sahada

05.09.2026 16:02

Filenin Sultanları final için sahada
Resmi Kurum
NTV - Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, finale bir adım kalan Sırbistan'la karşılaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile mücadele ediyor.

 

16.00'da başlayan maçta 1. set oynanıyor.

 

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

 

Kazanan takım yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle finale çıkacak. 

 

YARI FİNAL YOLU

 

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

 

 

 

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.