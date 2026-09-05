Filenin Sultanları final için sahada

A Milli Kadın Voleybol Takımı , Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile mücadele ediyor.

16.00'da başlayan maçta 1. set oynanıyor.

Türkiye , 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

Kazanan takım yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle finale çıkacak.

YARI FİNAL YOLU

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları ", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.