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Filenin Sultanları finalde, şampiyonluk için rakip Brezilya

25.07.2026 14:29

Son Güncelleme: 25.07.2026 16:24

Filenin Sultanları finalde, şampiyonluk için rakip Brezilya
Anadolu Ajansı

Millilerin sayı seinci.

Batuhan Durmuş
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde sahaya çıktı. Çin'i yenen Filenin Sultanları finale yükseldi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı.

 

Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı. 

 

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı.. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.

 

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

Milliler finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 

 

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.

“ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ BİZİZ”

 

NTV'ye konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Ülkenin gururu olmaya devam eden sultanları tebrik ediyorum. Rakibin kim olduğu değil, bizim ne oynadığımız önemli. Bu istek ve arzuyla oynarsak şampiyonluğun favorisi biziz. Son Avrupa şampiyonuyuz, umut ediyorum yarın burayı kupayla bitirelim. Avrupa şampiyonasının ev sahibiyiz, Hedeflerimizden biri önce burada şampiyon olmak.” ifadelerini kullandı. 

MİLLİ KADRO

 

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

 

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

 

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

 

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

 

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

16:00
ÜÇÜNCÜ SET
Son seti de Türkiye, 25-20 kazanarak maçı 3-0 gibi net bir skorla kazandı.
Anadolu Ajansı
15:25
İKİNCİ SET
Milliler ikinci seti 25-15 kazandı.
Anadolu Ajansı
14:58
İLK SET
İlk set 25-21 Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
14:00
MAÇ KADROSU
Elif - Vargas Hande - İlkin Zehra - Jack Gizem
Anadolu Ajansı