Filenin Sultanları finalde, şampiyonluk için rakip Brezilya

Çin 'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın final için sahaya çıktı.

Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı.

Türkiye , VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı.. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.

FİNALDE RAKİP BREZİLYA



Milliler finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.



“ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ BİZİZ”

NTV'ye konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Ülkenin gururu olmaya devam eden sultanları tebrik ediyorum. Rakibin kim olduğu değil, bizim ne oynadığımız önemli. Bu istek ve arzuyla oynarsak şampiyonluğun favorisi biziz. Son Avrupa şampiyonuyuz, umut ediyorum yarın burayı kupayla bitirelim. Avrupa şampiyonasının ev sahibiyiz, Hedeflerimizden biri önce burada şampiyon olmak.” ifadelerini kullandı.