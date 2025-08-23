NTV.COM.TR

Filenin Sultanları galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, İspanya'yı 3-0 mağlup edip Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Tayland'da düzenlenen turnuvanın ilk maçında milli takım, ilk seti 25-18, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-23 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇ PROGRAMI

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

