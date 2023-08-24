'Filenin Sultanları' grubun son maçında Almanya karşısında

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda hedefe ilerliyor. Yunanistan'ı set vermeden yenen Ay Yıldızlılar, C Grubu'nda liderliği bitime 1 maça kala garantiledi.



Türk antrenör Yunus Öçal'ın çalıştırdığı rakibi karşısında ilk seti 26-24 kazanan Milliler, ikinci sette 25-16'luk sonuçla zorlanmadı.



Son seti de 28-26 kazanan Sultanlar, 3-0'lık galibiyetle 4'te 4 yaptı.



Melissa Vargas 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.



Türkiye liderliği garantilediği gruptaki son maçında, bugün saat 21'de Almanya ile karşılaşacak.



Avrupa Voleybol Şampiyonası, 3 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak finalle sona erecek.

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