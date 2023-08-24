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'Filenin Sultanları' grubun son maçında Almanya karşısında

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rakip tanımıyor. Yunanistan'ı 3-0 yenen Ay Yıldızlılar, C Grubu'nda bitime 1 maça kala liderliği garantiledi. 'Filenin Sultanları' grupta beşinci ve son maçını bugün 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

'Filenin Sultanları' grubun son maçında Almanya karşısında

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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda hedefe ilerliyor. Yunanistan'ı set vermeden yenen Ay Yıldızlılar, C Grubu'nda liderliği bitime 1 maça kala garantiledi.

Türk antrenör Yunus Öçal'ın çalıştırdığı rakibi karşısında ilk seti 26-24 kazanan Milliler, ikinci sette 25-16'luk sonuçla zorlanmadı.

Son seti de 28-26 kazanan Sultanlar, 3-0'lık galibiyetle 4'te 4 yaptı.

Melissa Vargas 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.

Türkiye liderliği garantilediği gruptaki son maçında, bugün saat 21'de Almanya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası, 3 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak finalle sona erecek.

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