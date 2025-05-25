Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0'la geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.



İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite hazırlık turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın 3. maçında Hollanda'yı 25-22, 25-22, 25-14 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.



Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.