Filenin Sultanları, Hollanda’yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk seti 11 sayı farkla 25-14 kazandı. İkinci set Hollanda’nın baskısıyla başladı. Ancak Filenin Sultanları bu sette de 6 sayı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve seti 25-23 kaybetti.



Üçüncü sete üstün başlayan ay-yıldızlılar tamamına yakınını önde götürdüğü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Filenin Sultanları dördüncü sette büyük bir bölümünü önde götürerek seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.