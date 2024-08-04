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Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, 'yla karşılaştı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.

Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.

Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.

ÇEYREK FİNAL RAKİBİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

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GRUPLARDA TEK YENİLGİ

Filenin Sultanları, maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

Set sonuçları

1. set | İtalya 25-14 Türkiye
2. set | İtalya 25- 16 Türkiye
3. set | İtalya 25-21 Türkiye

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