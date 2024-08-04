Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, İtalya'yla karşılaştı.



South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.



Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.



Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.



ÇEYREK FİNAL RAKİBİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK



İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

