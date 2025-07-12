Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.



Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı.



Ay-yıldızlı takım, finaller öncesi son maçını yarın TSİ 21.00'de Sırbistan'la oynayacak.