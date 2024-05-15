Filenin Sultanları, Japonya’ya mağlup oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-23 geride tamamladı. İkinci sete geride başlayan Filenin Sultanları karşılaşmada ilk defa 8 sayı farkla geriye düştü. Oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmaya tekrar ortak olan milli takım ikinci seti de 25-21 geride tamamladı. Üçüncü sete hızlı başlayan ay-yıldızlılar mücadeleyi bir süre önde götürdü. Eşitliğin uzun süre sürdüğü seti milli takım 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sete çok hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı karşılaşmada ilk defa farkı 10 sayıya kadar çıkartarak üstünlüğü set boyunca korudu. Seyircinin de desteğiyle milli takım seti 25-20 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.



Karşılaşmanın karar seti ise heyecan dolu başladı. Milli takımın farkı 3’e çıkarmasıyla Japonya mola aldı. Ay yıldızlılar beşinci seti 15-11, maçı 3-2 kaybetti.



Bu karşılaşma ile Voleybol Miletler Ligi’nin Antalya’daki ilk haftasının ikinci gün maçları tamamlandı. Filenin sultanları ikinci maçında yarın akşam saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.