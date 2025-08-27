Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi! Son 16'da rakip belli oldu

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, böylece E Grubu’nu namağlup lider bitirdi ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım üst tura çıkacak. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ



Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan Türkiye, o tarihten bu yana kesintisiz altı turnuvada boy gösterdi.

İlk organizasyonda 10’uncu sırada yer alan milliler, en iyi derecesini 2010’da elde ederek 6’ncılık yaşamıştı.



Sonraki yıllarda ise 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere koşuyor.