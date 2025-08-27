Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi! Son 16'da rakip belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E grubu son maçında Kanada’yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Grupta 2 maç sonunda lider durumda bulunan Filenin Sultanları son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sırada Slovenya var.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü sınavında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup etabını zirvede tamamladı.
Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma saat 12.00’de başladı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.
LİDER BİTİRDİ, SLOVENYA İLE EŞLEŞTİ
İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, böylece E Grubu’nu namağlup lider bitirdi ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.
Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım üst tura çıkacak. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.
Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan Türkiye, o tarihten bu yana kesintisiz altı turnuvada boy gösterdi.
İlk organizasyonda 10’uncu sırada yer alan milliler, en iyi derecesini 2010’da elde ederek 6’ncılık yaşamıştı.
Sonraki yıllarda ise 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere koşuyor.
