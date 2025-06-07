Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor: Polonya'yı da geçtik

Filenin Sultanları, Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup etti.

İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.

SON RAKİP EV SAHİBİ ÇİN

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları birinci haftanın son maçını yarın 14:30'da ev sahibi Çin karşısında oynayacak.