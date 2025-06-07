Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor: Polonya'yı da geçtik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı.
Filenin Sultanları, Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup etti.
İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.
SON RAKİP EV SAHİBİ ÇİN
2025 FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları birinci haftanın son maçını yarın 14:30'da ev sahibi Çin karşısında oynayacak.
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