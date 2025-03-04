Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2025: Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi kanalda?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç tarihleri ve rakipleri belli oldu. Milliler, üç haftalık rekabetin ardından ilk 8 sırada yer alarak finallere adını yazdırmak için yarışacak. Türkiye voleybol maçı ne zaman?



FİLENİN SULTANLATI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025



16 takımın yarışacağı Millerler Ligi'nin ilk üç haftası ardından adını son 8'e yazdıran takımlar finallerde mücadele şansı elde edecek. Karşılaşmaların TRT Spor'dan yayımlanması bekleniyor.



1.Hafta (Pekin, Çin)



4 Haziran

07.30 Fransa-Türkiye



6 Haziran

14.30 Türkiye-Tayland



7 Haziran

11.00 Türkiye-Polonya



8 Haziran

14.30 Çin-Türkiye



2.Hafta (İstanbul,Türkiye)



18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye



21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye



22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya



3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)



9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

