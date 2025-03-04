Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları 2025: Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta bir karşılaşmaya çıkacak. Öte yandan Lig'de her hafta 4 mücadele gerçekleşecek. Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da düzenlenecek. 2025 Milletler Ligi'nde 16 takım top koşturacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Lİgi maçları ne zaman? İşte, maç takvimi.
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç tarihleri ve rakipleri belli oldu. Milliler, üç haftalık rekabetin ardından ilk 8 sırada yer alarak finallere adını yazdırmak için yarışacak. Türkiye voleybol maçı ne zaman?
FİLENİN SULTANLATI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025
16 takımın yarışacağı Millerler Ligi'nin ilk üç haftası ardından adını son 8'e yazdıran takımlar finallerde mücadele şansı elde edecek. Karşılaşmaların TRT Spor'dan yayımlanması bekleniyor.
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
- Etiketler :
- Haberler -
- A Milli Kadın Voleybol Takımı
- A Milli Takım
- Milletler Ligi
- Filenin Sultanları