Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde sahnede: İlk rakip Fransa!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.



Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.



VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında 4 Haziran Çarşamba günü TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.



VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:



4 Haziran Çarşamba:



06.30 Fransa-Türkiye



6 Haziran Cuma:



14.30 Türkiye-Tayland



7 Haziran Cumartesi:



10.00 Türkiye-Polonya



8 Haziran Pazar:



14.30 Çin-Türkiye



KADRO



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör çaprazı: Alexia Carutasu



Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin



Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç



Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın