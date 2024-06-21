Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaştı.



Filenin Sultanları maçı 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Huamark



Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)



Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)



Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)



Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11



Süre: 108 dakika