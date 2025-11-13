Filenin Sultanları İslami Dayanışma Oyunları'nda namağlup şampiyon

Filenin Sultanları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.



Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesini de set vermeden şampiyonluğa ulaştı.



Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Kadın Voleybol Milli Takımı grup etabında ayrıca Tacikistan, İran ve Afganistan'ı mağlup etmişti. Milli takım, grup aşamasında Azerycan'la oynadığı maçı da 3-0 kazanmıştı.



Filenin Sultanları bu sonuçla, İslami Dayanışma Oyunları’nda üst üste 2’nci şampiyonluğuna ulaşmış oldu.