Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti
29.08.2026 00:14
Son Güncelleme: 29.08.2026 00:19
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya’ya karar setiyle 3-2 mağlup oldu.
Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubunun son maçında lider belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı Polonya'ya mağlup oldu ve grubu ikinci olarak tamamladı.
Son şampiyon Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Ay-yıldızlılar A Grubu son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşma öncesi 2003 Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol takımı için Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından özel bir onurlandırılma yapıldı.
Milliler Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini 25-15 kazandı. Kıran Kırana geçen ikinci seti Polonya 25-21 kazanarak eşitliği sağladı.
Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Polonya 25-22 ile setlerde öne geçti. Filenin Sultanları dördüncü seti 25-16 kazanarak maça tekrar eşitliği getirdi. Karar setinde 15-10 üstün gelen Polonya mücadeleyi 3-2 kazanarak grubu lider noktaladı.
Grubu ikinci sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda C grubu üçüncüsü Azerbaycan ile karşılaşacak.
Mücadele Pazartesi günü oynanacak.