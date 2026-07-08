Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi, sırada ABD'de var
08.07.2026 08:46
Milli takımın sevinci.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.
ZEHRA GÜNEŞ DÖNDÜ
Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.
Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Asue Arena
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)
Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)
Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19
Süre: 125 dakika