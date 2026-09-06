CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
06.09.2026 16:48
Son Güncelleme: 06.09.2026 19:02
Filenin Sultanları'nın hedefi şampiyonluk.
Filenin Sultanları, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıktı. İşte maçtan ayrıntılar...
Filenin Sultanları, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu'ndan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen A Milli Voleybol Takımı, finalde İtalya ile karşılaşıyor.
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başladı. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.
Maçta 1. set oynanıyor.
SON MAÇTA NET SKOR
Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler, ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
Maçı başından sonuna üstün götüren Filenin Sultanları, 25-20, 25-19 ve 25.20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.