Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada. Türkiye-Brezilya maçı
26.07.2026 08:21
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının sevinci.
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...
Çin'in Makao şehrinde oynanacak müsabaka, TSİ 14.30'da başlayacak.
Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.
VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.
MİLLİLER, ÇİN'E SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez finale yükseldi.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı.
Çin karşısında 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.