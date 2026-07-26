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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada. Türkiye-Brezilya maçı

26.07.2026 08:21

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada. Türkiye-Brezilya maçı
Resmi Kurum

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının sevinci.

AA
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Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...

 

Çin'in Makao şehrinde oynanacak müsabaka, TSİ 14.30'da başlayacak.

 

Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.

 

VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

08:17
HEDEF 2. ŞAMPİYONLUK
Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.
Resmi Kurum

MİLLİLER, ÇİN'E SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez finale yükseldi.

 

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı.

 

Çin karşısında 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.

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