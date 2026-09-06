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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor

06.09.2026 16:48

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Resmi Kurum

Filenin Sultanları'nın hedefi şampiyonluk.

Batuhan Durmuş
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Filenin Sultanları, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Filenin Sultanları, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu'ndan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen milli takım, finalde İtalya ile karşılaşacak. 

 

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

 

SON MAÇTA NET SKOR

 

Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler, ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.

 

Maçı başından sonuna üstün götüren Filenin Sultanları, 25-20, 25-19 ve 25.20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

 

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.