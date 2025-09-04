Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda ilk başardılar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale kalmayı başardı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi.
Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynan mücadele 3-1 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Filenin Sultanları, ilk kez yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı Türk başantrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor.
SETLER
ABD 1 - TÜRKİYE 3
1. set: 25-14 (Türkiye)
2. set: 22-25 (ABD)
3. set: 14-25 (Türkiye)
4. set: 23-25 (Türkiye)
GEÇMİŞ YILLAR
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.
