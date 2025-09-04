NTV.COM.TR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale kalmayı başardı.

Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda ilk başardılar

A Milli Kadın Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi.

Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynan mücadele 3-1 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı. 

Bu sonuçla Filenin Sultanları, ilk kez yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı Türk başantrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor.

ABD 1 - TÜRKİYE 3

1. set: 25-14 (Türkiye)

2. set: 22-25 (ABD)

3. set: 14-25 (Türkiye)

4. set: 23-25 (Türkiye)

Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.

