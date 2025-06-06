Filenin Sultanları, Tayland'ı devirdi ve ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında da kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçını Tayland'a karşı 3-0 kazandı.
İlk maçında Fransa'yı yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı.
️Ay-Yıldızlılar, bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
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