Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyonluk sonrası Filenin Sultanları 'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın tebrik mesajında, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ’nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.



Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE!” ifadelerini kullanarak Filenin Sultanları’nın elde ettiği tarihi başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.