Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
06.09.2026 16:48
Son Güncelleme: 06.09.2026 21:42
İtalya'yı deviren Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazandı.
Filenin Sultanları, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıktı. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen A Milli Voleybol Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı.
Maçta 4 set tamamlandı. Mücadeleyi final setinde Türkiye 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
“AVRUPA'NIN BAŞKENTİ İSTANBUL”
Kaptan Eda Erdem maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul!" ifadelerini kullandı.
Performansla ön plana çıkan Derya Cebecioğlu, “Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum." dedi.
- SET SONUCU
Türkiye 16
İtalya 25
2. SET SONUCU
Türkiye 25
İtalya 22
3. SET SONUCU
Türkiye 12
İtalya 25
4. SET SONUCU
Türkiye 25
İtalya 21
5. SET SONUCU
Türkiye 15
İtalya 10
Oyuncuların sevinci.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyonluk sonrası Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkan Erdoğan'ın tebrik mesajında, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE!” ifadelerini kullanarak Filenin Sultanları’nın elde ettiği tarihi başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.
A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın