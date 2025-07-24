Filenin Sultanları yarı final hedefiyle sahada
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde final etabına başlıyor. Ay yıldızlılar çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı final hedefiyle sahaya çıkacak.
Milletler Ligi'nin final etabı Polonya'da oynanıyor. Türkiye - Japonya çeyrek finali saat 17.30'da başlayacak.
Türkiye grup aşamasını 6., Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ise 3. sırada tamamladı.
Turu geçecek taraf, Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.
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